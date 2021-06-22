Клубы Бундеслиги включат радужную подсветку на стадионах во время матча Германия — Венгрия

Клубы немецкой Бундеслиги решили поддержать ЛГБТ-сообщество после запрета УЕФА на радужную подсветку стадиона «Альянц-Арена» перед матчем 3-го тура группового этапа Евро-2020 Германия — Венгрия, сообщает Kicker.
По информации источника, домашние стадионы «Кёльна», франкфуртского «Айнтрахта», «Вольфсбурга», «Аугсбурга» и других команд окрасятся в цвета радуги во время матча сборных Германии и Венгрии.
Напомним, ранее члены городского совета Мюнхена выступили с предложением включить на стадионе подсветку в цветах радуги в преддверии матча Германия — Венгрия. Связано это с тем, что в Венгрии парламент принял закон, который запрещает обмен информацией, считающейся пропагандой гомосексуализма, среди лиц моложе 18 лет. УЕФА выступил против инициативы мюнхенских властей.
Матч Германия — Венгрия состоится завтра, 23 июня, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
- 22 июня 2021
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