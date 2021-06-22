Шварц: Лаксальт — качественный футболист с большим опытом. Его знания пригодятся «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал переход уругвайского защитника Диего Лаксальта из «Милана» в московский клуб.

«Диего Лаксальт — качественный футболист. В его арсенале хорошая скорость, техническая оснащённость, видна тактическая грамотность. В каждом матче, в каждом эпизоде он отдаёт всего себя. К тому же Лаксальт — игрок с большим опытом, много чего повидавший в карьере. Уверен, его знания пригодятся нашей молодой команде. Рассматриваю Диего в тактических построениях «Динамо» как левого защитника», — приводит слова Шварца пресс-служба «Динамо».

Контракт 28-летнего футболиста с московским клубом рассчитан на три года с возможностью продления ещё на один год. Минувший сезон 28-летний Лаксальт провёл в аренде в «Селтике». На счету защитника 26 матчей за шотландский клуб, в которых он забил один гол.