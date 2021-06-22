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Диего Лаксальт рассказал, почему решил перейти в «Динамо»

Диего Лаксальт рассказал, почему решил перейти в «Динамо»
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Уругвайский полузащитник Диего Лаксальт поделился эмоциями от перехода из «Милана» в московское «Динамо».

«Испытываю волнение от перехода в такой известный клуб, который хочет расти, развиваться и бороться за самые высокие места. Это мотивирует меня. «Динамо» было не единственным клубом, с которым контактировал мой представитель, но ни от одной другой стороны я не увидел и не почувствовал такой заинтересованности во мне и такого профессионального подхода в переговорах, как со стороны «Динамо», — приводит слова Лаксальта пресс-служба «Динамо».

Контракт 28-летнего футболиста с московским клубом рассчитан на три года с возможностью продления ещё на один год. Минувший сезон 28-летний Лаксальт провёл в аренде в «Селтике». На счету полузащитника 26 матчей за шотландский клуб, в которых он забил один гол.

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