Диего Лаксальт рассказал, почему решил перейти в «Динамо»

Уругвайский полузащитник Диего Лаксальт поделился эмоциями от перехода из «Милана» в московское «Динамо».
«Испытываю волнение от перехода в такой известный клуб, который хочет расти, развиваться и бороться за самые высокие места. Это мотивирует меня. «Динамо» было не единственным клубом, с которым контактировал мой представитель, но ни от одной другой стороны я не увидел и не почувствовал такой заинтересованности во мне и такого профессионального подхода в переговорах, как со стороны «Динамо», — приводит слова Лаксальта пресс-служба «Динамо».
Контракт 28-летнего футболиста с московским клубом рассчитан на три года с возможностью продления ещё на один год. Минувший сезон 28-летний Лаксальт провёл в аренде в «Селтике». На счету полузащитника 26 матчей за шотландский клуб, в которых он забил один гол.
- 22 июня 2021
-
18:14
-
18:09
-
18:05
-
17:52
-
17:33
-
17:27
-
17:23
-
17:21
-
16:56
-
16:51
-
16:40
-
16:40
-
16:30
-
16:29
-
16:27
-
16:19
-
16:08
-
15:55
-
15:43
-
15:28
-
15:24
-
15:15
-
15:07
-
15:00
-
15:00
-
14:56
-
14:55
-
14:51
-
14:50
-
14:37
-
14:32
-
14:31
-
14:30
-
14:14
-
14:00