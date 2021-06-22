В Дании перед матчем Евро памятник поэту Шевченко раскрасили в цвета российского флага

В Копенгагене неизвестные раскрасили памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко в цвета российского флага, сообщает пресс-служба посольства Украины в Дании. Инцидент произошёл в ночь перед матчем 3-го тура группового этапа чемпионата Европы Россия — Дания (1:4).



«Категорически осуждаем это проявление вандализма и провокации против Украины. Этот позорный случай в очередной раз продемонстрировал всему миру, что российская агрессия против Украины реальна. Никакой «гражданской» войны в Украине нет, а есть только преступные действия Кремля, которые преследуют всё святое для каждого украинца в любом уголке мира.



Просим правоохранительные органы Дании немедленно начать расследование и наказать виновных. Недругам Украины в очередной раз напоминаем: «Крым — это Украина». А украинский дух не сломить», — говорится в сообщении.

Фото можно посмотреть на странице посольства Украины в Дании в «Фейсбуке».