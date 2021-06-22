«Крылья Советов» разгромили сербский «Спартак» со счётом 5:0. Один из голов забил Пиняев

В товарищеском матче «Крылья Советов» разгромили «Спартак» из Суботицы. Встреча проходила на стадионе спортивного центра «Беллис» в Белеке (Турция).

На 23-й минуте счёт открыл Данил Липовой. Преимущество самарцев увеличил Владимир Полуяхтов. Третий гол забил Максим Витюгов. 16-летний Сергей Пиняев забил четвёртый мяч. На 70-й минуте Андрей Капетанович установил окончательный счёт — 5:0.

Ранее стало известно, что нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев отправляется в расположение самарских «Крыльев Советов». 16-летний футболист в минувшем сезоне ФНЛ принял участие в 30 встречах за «Чертаново». Ему удалось отметиться двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в € 500 тыс., а контракт рассчитан до 31 декабря 2022 года.