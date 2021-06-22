Сафин — о выступлении сборной России на Евро: зарплата € 3-4 млн в год, к чему стремиться?

Бывшая первая ракетка мира россиянин Марат Сафин прокомментировал выступление сборной России на Евро-2020.

«Провал сборной России на Евро — это наша действительность на данный момент. Команда показала всё, что могла. С чего им было выходить в 1/8, если уровень игроков слабый? Все, кто выезжал в Европу после Карпина, Мостового, Аршавина и Павлюченко, ничего там не показали. Смолов в «Сельте» не задержался, Кокорин, считай, не вышел на поле, Миранчук полирует скамейку, Головин что-то ковыряет, но пока не очень.

Мы все вспоминаем игроков, которые блистали в Европе — Кирьяков, Мостовой, Карпин, Корнеев, Колыванов, Канчельскис, Черышев, Хидиятуллин, Шавло, Дасаев, Онопко, Радченко, Попов, Булыкин, Юран, Аленичев. И многие-многие другие. Эти люди забивали голы в Европе, выигрывали титулы. А сейчас кто? Кем нам играть? Что ожидать? Посмотрите на чемпионат России — замедленный футбол, никаких результатов, получаем 0:4, 0:3 в еврокубках. Ну это смешной уровень просто.



Тем более зарплаты у нас как в Европе, а уровень другой. От этого тоже голова немного страдает. Когда за «Жигули» мы платим как за «Мерседес», «Жигуль» начинает думать, что он автомобиль премиального класса. Отсюда проблемы с мотивацией, растёт самомнение. Всё же хорошо — зарплата € 3-4 млн в год, к чему стремиться? Кого обыгрывать? Зачем?» — приводит слова Сафина Sport24.