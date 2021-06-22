Экс-тренер «Тоттенхэма» Реднапп заявил, что готов возглавить сборную России

Бывший главный тренер «Тоттэнхем Хотспур» Гарри Реднапп высказался о выступлении сборной России на Евро-2020.



«Если что, я готов возглавить сборную России! Могу купить билет в Москву хоть завтра, звоните мне. Если серьёзно, то отставка тренера вам не поможет. Ни один тренер не способен добиться успеха со слабыми игроками. Это невозможно.

Даже Юрген Клопп провалился бы со сборной России. И Пеп Гвардиола. Тренеры не маги, они не могут творить чудеса. Если футболисты не дотягивают до нужного уровня, то тренеры это не исправят. Вам надо задуматься об игроках. Ваши футболисты вообще играют в европейских чемпионатах? В английской Премьер-лиге нет ни одного, а у нас играют лучшие. Это же не просто так. Где Павлюченко, где Аршавин?» — приводит слова Реднаппа «Спорт-экспресс».