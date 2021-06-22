Йоахим Лёв: был бы рад увидеть радужную подсветку стадиона перед матчем с Венгрией

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв высказался о запрете УЕФА на радужную подсветку стадиона «Альянц-Арена» перед матчем 3-го тура группового этапа Евро-2020 с Венгрией, а также поделился мнением о сопернике.



«Я был бы рад увидеть радужную подсветку стадиона. С другой стороны, важнее придерживаться этих ценностей в жизни. Что касается матча, мы хорошо знаем сборную Венгрии. Мы изучили их игру в двух матчах группового этапа Евро. Они постоянны, в их действиях прослеживается чёткая закономерность. Венгры могут довести до отчаяния соперника своей работой в защите, а также быстро убегают в контратаки. Мы видели, что у Франции были большие проблемы. Это будет не очень открытая игра. Венгерская команда добилась серьёзного прогресса за последнее время», — приводит слова Лёва Spox.

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