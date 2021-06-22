Йоахим Лёв: был бы рад увидеть радужную подсветку стадиона перед матчем с Венгрией

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв высказался о запрете УЕФА на радужную подсветку стадиона «Альянц-Арена» перед матчем 3-го тура группового этапа Евро-2020 с Венгрией, а также поделился мнением о сопернике.
«Я был бы рад увидеть радужную подсветку стадиона. С другой стороны, важнее придерживаться этих ценностей в жизни. Что касается матча, мы хорошо знаем сборную Венгрии. Мы изучили их игру в двух матчах группового этапа Евро. Они постоянны, в их действиях прослеживается чёткая закономерность. Венгры могут довести до отчаяния соперника своей работой в защите, а также быстро убегают в контратаки. Мы видели, что у Франции были большие проблемы. Это будет не очень открытая игра. Венгерская команда добилась серьёзного прогресса за последнее время», — приводит слова Лёва Spox.
- 22 июня 2021
-
23:03
-
23:03
-
23:03
-
22:43
-
22:42
-
22:41
-
22:32
-
22:19
-
22:13
-
22:07
-
21:53
-
21:40
-
21:38
-
21:21
-
21:19
-
21:11
-
21:00
-
21:00
-
20:54
-
20:49
-
20:41
-
20:38
-
20:35
-
20:23
-
20:18
-
20:13
-
20:13
-
19:55
-
19:53
-
19:46
-
19:46
-
19:25
-
19:11
-
19:03
-
19:00