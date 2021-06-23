Никола Влашич: думаю, что как раз такую Хорватию хотят видеть болельщики

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич прокомментировал победу в матче третьего тура группового этапа Евро-2020 со сборной Шотландии (3:1).

«Я всегда готов, независимо от того, выхожу я в основе или начинаю матч на скамейке. Я могу долго не выходить, но это неважно. Я всегда готов помочь команде. Мест в сборной не так уж много, но я хочу быть ее частью как можно дольше. Это была отличная игра. Мы знали, что можем так играть. Когда они сравняли, мы сохраняли спокойствие и знали, что мы сильнее и можем создать новые моменты. В итоге мы уверенно выиграли, и я думаю, что как раз такую Хорватию хотят видеть болельщики», — приводит слова Влашича официальный сайт УЕФА.

После трёх туров лидером группы D является Англия (7 очков). Хорватия (4) заняла второе место. Чехия (4) расположилась на третьем месте в турнирной таблице. Шотландия (1) — четвёртая. В итоге, Англия и Хорватия стали участниками плей-офф Евро-2020.