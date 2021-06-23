Жиру согласовал с «Миланом» личный контракт до 2023 года

Французский нападающий «Челси» Оливье Жиру согласовал с «Миланом» личный контракт до 2023 года. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, «Милан» предложил футболисту контракт с зарплатой € 4 млн в год. Теперь стороны ждут от «Челси», чтобы лондонцы отпустили 34-летнего игрока бесплатно. При этом контракт нападающего с лондонцами действует до лета 2022 года.

Жиру выступает в составе «Челси» с 2018 года. Ранее он играл за «Арсенал», «Монпелье», «Тур», «Истр» и «Гренобль». Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 4 млн.

Напомним, в начале июня Жиру продлил контракт с «Челси». Стороны подписали соглашение сроком на один год, до конца сезона-2021/2022. Финансовые детали сотрудничества не разглашаются.