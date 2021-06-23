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«Интер» проявляет интерес к Жорди Альбе

«Интер» проявляет интерес к Жорди Альбе
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Миланский «Интер» проявляет интерес к крайнему защитнику «Барселоны» и сборной Испании Жорди Альбе. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в качестве компенсации за 32-летнего защитника нерадзурри готовы расстаться с несколькими своими футболистами, которые могут быть интересны сине-гранатовым. При этом, как утверждает Sky Sport Italia, фаворитом «Интера» на позицию левого крайнего защитника остается Маркос Алонсо из «Челси».

В сезоне-2020/21 Альба провел за «Барселону» 49 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал 15 результативных передач. Его контракт с каталонцами действует до лета 2024 года.

Альба выступает за «Барсу» с 2012 года. Вместе с командой он по пять раз выигрывал чемпионат и Кубок Испании, становился победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. Ранее Альба выступал за испанские «Валенсию» и «Химнастик». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 25 млн.

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