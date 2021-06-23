Словакия — Испания: где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча Евро-2020

В третьем туре группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 свой матч проведут сборные Словакии и Испании. Матч пройдёт 23 июня в 19:00 (мск). Трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, словаки в первом туре обыграли сборную Польши со счётом 2:1, а во втором туре уступили Швеции (0:1). Теперь Словакия с тремя очками занимает второе место в группе Е. Команда Испании в первом туре сыграла вничью со шведами (0:0), а во втором также сыграла вничью с Польшей — 1:1. Испанцы с 2 очками занимают третье место в группе.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.