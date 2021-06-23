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Полузащитник «Маккаби» из Хайфы Родригес рассказал, почему зимой сорвался переход в ЦСКА

Полузащитник «Маккаби» из Хайфы Родригес рассказал, почему зимой сорвался переход в ЦСКА
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Полузащитник «Маккаби» из Хайфы Хосе Родригес поделился подробностями сорвавшегося перехода в ЦСКА в зимнее трансферное окно.

«Зимой мной интересовались московский ЦСКА и мексиканская «Америка», но «Маккаби» было всё равно, какую сумму за меня предложат. В клубе заявили, что не будут меня продавать, сказали, что не отпустят за любые деньги», — цитирует Хосе Родригеса AS.

Напомним, зимой «Маккаби» из Хайфы также объявил, что получил предложение от ЦСКА о трансфере полузащитника Нета Лави.

Московский клуб хотел арендовать капитана «Маккаби» с опцией последующего выкупа прав на футболиста, однако получил отказ. В заявлении «Маккаби» было сказано, что перед клубом стоят серьёзные задачи на оставшуюся часть сезона.

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