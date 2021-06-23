Илья Кутепов поделился мнением о вылете сборной России с Евро-2020

Защитник «Спартака» Илья Кутепов прокомментировал вылет сборной России с чемпионата Европы – 2020.



«Сейчас происходит общая закладка фундамента – больше беговой работы. Евро смотрим по-разному, бывает и командой, бывает и по отдельности. Реакция на вылет России была неудовлетворительная, ребята и сами понимают. Надо сделать работу над ошибками и идти дальше. С Ромой Зобниным переписывался, но сильно не надоедал. Слова поддержки? Я написал сообщение, но это личное. Я мог бы быть в этой команде? Это не мой выбор, а выбор главного тренера. Так что таких разговоров быть не может», — передаёт слова Кутепова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.



Напомним, 21 июня сборная России встретилась с национальной командой Дании. Матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершился разгромным поражением россиян со счётом 1:4.