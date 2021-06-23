Кутепов: Витория старается говорить по-русски. Думаю, у него будет хороший словарный запас

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о новом главном тренере московского клуба Руе Витории.
«Тренер старается говорить что-то по-русски. Думаю, у него будет хороший словарный запас, потому что португальцы и бразильцы, которые у нас были, хорошо по-русски говорили.
Пока индивидуальных бесед не было, Руй смотрит со стороны на команду, кто как адаптируется. Думаю, беседы будут уже позже. «Спартаку» нужны все наши игроки, считаю, у всех, кто вернулся из аренды, есть шанс. Впереди будут вторые сборы, там будет шанс себя показать. А дальше всё будет зависеть от тренера», — передаёт слова Кутепова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Илья Кутепов выступает за «Спартак» с 2013 года. 27-летний защитник имеет действующий контракт с клубом до конца сезона-2021/2022. В минувшем сезоне футболист провёл 18 матчей, но не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 1,8 млн.
- 23 июня 2021
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