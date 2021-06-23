Илья Кутепов: пока не общались со «Спартаком» по поводу продления контракта

Защитник «Спартака» Илья Кутепов прокомментировал ситуацию с возможным продлением контракта футболиста с красно-белыми.
«Что касается продления контракта со «Спартаком», то об этом с клубом мы пока не общались. Все мысли только о подготовке к сезону», — передаёт слова Кутепова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Илья Кутепов выступает за «Спартак» с 2013 года. 27-летний защитник имеет действующий контракт с клубом до конца сезона-2021/2022. В минувшем сезоне футболист провёл 18 матчей, но не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 1,8 млн.
Напомним, московский «Спартак» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне. Напрямую в групповой этап Лиги чемпионов вышел чемпион России — санкт-петербургский «Зенит».
- 23 июня 2021
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