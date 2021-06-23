Илья Кутепов: моя игра в нападении в тренировках не используется, это уже пройденный этап

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал, используется ли на тренировках его игра в роли нападающего.



«Моя игра в нападении в тренировках не используется, это уже пройденный этап. Я не нападающий, привык всю жизнь играть на позиции центрального защитника, тяжело перестраиваться. Пока невозможно сказать, какие перестроения будут, мы работаем в более смешанных группах. Не сказать, что над тактикой больше игровых упражнений.



Сейчас думаю только о сборах и подготовке, нет мыслей ни о контракте, ни об аренде. Есть новый тренер, новая страница и новый сезон. Только время покажет, что будет дальше. Не хочу ли я больше сидеть на скамейке? А вы спросите, кто из футболистов хочет сидеть на скамейке?» — передаёт слова Кутепова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.



Илья Кутепов выступает за «Спартак» с 2013 года. 27-летний защитник имеет действующий контракт с клубом до конца сезона-2021/2022. В минувшем сезоне футболист провёл 18 матчей, но не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 1,8 млн.