Илья Кутепов: моя игра в нападении в тренировках не используется, это уже пройденный этап

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал, используется ли на тренировках его игра в роли нападающего.
«Моя игра в нападении в тренировках не используется, это уже пройденный этап. Я не нападающий, привык всю жизнь играть на позиции центрального защитника, тяжело перестраиваться. Пока невозможно сказать, какие перестроения будут, мы работаем в более смешанных группах. Не сказать, что над тактикой больше игровых упражнений.
Сейчас думаю только о сборах и подготовке, нет мыслей ни о контракте, ни об аренде. Есть новый тренер, новая страница и новый сезон. Только время покажет, что будет дальше. Не хочу ли я больше сидеть на скамейке? А вы спросите, кто из футболистов хочет сидеть на скамейке?» — передаёт слова Кутепова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Илья Кутепов выступает за «Спартак» с 2013 года. 27-летний защитник имеет действующий контракт с клубом до конца сезона-2021/2022. В минувшем сезоне футболист провёл 18 матчей, но не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 1,8 млн.
- 23 июня 2021
-
14:10
-
13:50
-
13:49
-
13:43
-
13:35
-
13:31
-
13:23
-
13:14
-
13:11
-
13:09
-
13:05
-
13:01
-
13:01
-
12:52
-
12:50
-
12:43
-
12:36
-
12:31
-
11:58
-
11:57
-
11:39
-
11:29
-
11:29
-
11:23
-
11:05
-
11:00
-
10:42
-
10:41
-
10:16
-
10:05
-
09:54
-
09:30
-
09:27
-
09:02
-
08:50