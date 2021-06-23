«Ливерпуль» не отпустит Салаха и Конате на Олимпийские игры
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«Ливерпуль» намерен пройти предсезонную подготовку в полном составе, несмотря на предстоящие Олимпийские игры.
Как сообщает This Is Anfield, клуб отказался отпускать на турнир нападающего Мохамеда Салаха и новичка команды, защитника Ибраима Конате. Футбольные федерации Египта и Франции официально обращались к мерсисайдцам с просьбой позволить игрокам отправиться в сборные, но получили отказ.
Отмечается, что «Ливерпуль», как и остальные клубы, имеет право блокировать отъезд своих футболистов на Олимпийские игры, поскольку турнир не признан ФИФА.
Таким образом, Салах и Конате, по всей видимости, полностью пройдут с одноклубниками предсезонную подготовку, которая стартует 12 июля. Сезон-2021/2022 в английской Премьер-лиге начнётся 14 августа.
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