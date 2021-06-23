Глава МИД Германии — о запрете радужной подсветки: УЕФА посылает ошибочный сигнал

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас поделился мнением о запрете УЕФА на радужную подсветку стадиона «Альянц-Арена» перед матчем 3-го тура группового этапа Евро-2020 Германия — Венгрия.
«Это правда, футбольное поле — это не про политику. Речь о людях, справедливости, терпимости. Вот почему УЕФА посылает ошибочный сигнал. К счастью, люди всё ещё могут показать свои цвета сегодня — на стадионе и за его пределами», — написал Маас на своей странице в «Твиттере».
Ранее члены городского совета Мюнхена выступили с предложением включить на стадионе «Альянц-Арена» подсветку в цветах радуги в преддверии матча заключительного, 3-го тура группового этапа Евро-2020 Германия — Венгрия. Этот жест связан с тем, что венгерский парламент принял закон, который запрещает обмен информацией, считающейся пропагандой гомосексуализма, среди лиц моложе 18 лет. Впоследствии стало известно, что УЕФА выступает против акции.
Матч Германия — Венгрия пройдёт сегодня, 23 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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