В УЕФА объяснили, почему не дали Германии окрасить стадион в цвета радуги

УЕФА выступил с заявлением о решении относительно акции, придуманной властями Мюнхена в преддверии матча заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 между сборными Германии и Венгрии. Немецкая сторона хотела окрасить стадион «Альянц-Арена» в цвета радуги.



«УЕФА горд носить цвета радуги. Это символ, который олицетворяет нашу сущность. Ценности, продвигающие всё, во что мы верим, — более справедливое и равное общество, толерантное по отношению ко всем, вне зависимости от происхождения, веры или пола.



Некоторые посчитали политическим решение УЕФА отказать Мюнхену в окрашивании стадиона в радужные цвета на матче Евро-2020. Напротив, сам запрос был политическим и был связан с присутствием на арене сборной Венгрии. Для УЕФА радуга не является политическим символом. Для нас это символ приверженности идее более разнообразного и инклюзивного общества», — говорится в сообщении УЕФА.



Матч Германия — Венгрия пройдёт сегодня, 23 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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