Швеция — Польша: стартовые составы команд на матч Евро-2020

Стали известны стартовые составы сборных Швеции и Польши на матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Сборная Швеции: Ульсен, Лустиг, Линделёф, Даниэльсон, Аугустинссон, С. Ларссон, К. Ульссон, Квайсон, Экдаль, Форсберг, Исак.



Сборная Польши: Щенсны, Беднарек, Глик, Берешиньски, Свидерски, Клих, Зелиньски, Крыховяк, Юзвяк, Пухач, Левандовски.

Обслужит встречу бригада арбитров из Англии во главе с Майклом Оливером. Помогать ему будут ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери — Энтони Тейлор.



Напомним, в группе E, помимо шведов и поляков, выступают национальные команды Испании и Словакии.