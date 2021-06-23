Полузащитник Кевин-Принс Боатенг перешёл в «Герту», сообщается на официальном сайте берлинского клуба. Контракт 34-летнего футболиста с немецкой командой рассчитан до 2022 года.
«Кевин-Принс Боатенг знаком с «Гертой», Бундеслигой и Берлином. Ему не понадобится много времени на адаптацию. Он обладает лидерскими качествами в раздевалке и за пределами поля. Этот трансфер будет очень полезным для команды», — отметил спортивный директор «Герты» Фреди Бобич.
Напомним, Боатенг выступал за «Герту» с 2005 по 2007 год. Футболист также играл за такие клубы, как «Тоттенхэм Хотспур», дортмундская «Боруссия», «Портсмут», «Дженоа», «Милан», «Шальке», франкфуртский «Айнтрахт», «Барселона» и другие команды. В минувшем сезоне полузащитник выступал за итальянский клуб «Монца» в Серии В.
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