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Дубравка — первый вратарь, отразивший пенальти и забивший автогол в одном матче ЧМ или ЧЕ

Дубравка — первый вратарь, отразивший пенальти и забивший автогол в одном матче ЧМ или ЧЕ
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Вратарь «Ньюкасл Юнайтед» и сборной Словакии Мартин Дубравка установил антирекорд в матче третьего тура группового этапа Евро-2020 со сборной Испании.

Футболист стал первым голкипером в истории чемпионата Европы или чемпионата мира, который отразил пенальти и забил автогол в одном матче. Во встрече с испанцами Дубравка отразил одиннадцатиметровый в исполнении Альваро Мораты на 12-й минуте, а спустя 18 минут стал автором автогола. Мартин отправил мяч в свои ворота, пытаясь выбить его подальше.

32-летний Дубравка вызывается в сборную Словакии с 2014 года. Голкипер защищает цвета «Ньюкасла» с 2018 года. До этого Мартин выступал за такие клубы, как «Спарта», «Слован», «Эсбьерг» и «Жилина». Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в € 5 млн.

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