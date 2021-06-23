Дубравка — первый вратарь, отразивший пенальти и забивший автогол в одном матче ЧМ или ЧЕ
Поделиться
Вратарь «Ньюкасл Юнайтед» и сборной Словакии Мартин Дубравка установил антирекорд в матче третьего тура группового этапа Евро-2020 со сборной Испании.
Футболист стал первым голкипером в истории чемпионата Европы или чемпионата мира, который отразил пенальти и забил автогол в одном матче. Во встрече с испанцами Дубравка отразил одиннадцатиметровый в исполнении Альваро Мораты на 12-й минуте, а спустя 18 минут стал автором автогола. Мартин отправил мяч в свои ворота, пытаясь выбить его подальше.
32-летний Дубравка вызывается в сборную Словакии с 2014 года. Голкипер защищает цвета «Ньюкасла» с 2018 года. До этого Мартин выступал за такие клубы, как «Спарта», «Слован», «Эсбьерг» и «Жилина». Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в € 5 млн.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 23 июня 2021
-
20:26
-
20:21
-
20:18
-
20:17
-
19:56
-
19:48
-
19:45
-
19:41
-
19:40
-
19:30
-
19:23
-
19:21
-
19:11
-
19:10
-
19:02
-
18:57
-
18:52
-
18:50
-
18:42
-
18:34
-
18:17
-
18:10
-
18:04
-
18:03
-
18:00
-
18:00
-
17:55
-
17:53
-
17:48
-
17:36
-
17:31
-
17:26
-
17:18
-
17:00
-
16:54
Партнерский контент
Рекомендуем вам