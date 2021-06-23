«Крылья Советов» объявили о переходе Липового из «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Данил Липовой стал игроком «Крыльев Советов». Футболист подписал контракт с самарским клубом сроком на три года.
«Я очень рад присоединиться к команде и начать тренироваться с начала сборов. Это безумно важно было для меня. Коллектив и парни очень хорошо приняли. Некоторых ребят знаю, мы вместе играли в сборной. Это Горшков, Цыпченко, Ломаев.
Были ли ещё клубы, которые интересовались? Да, но когда я узнал о Самаре, вообще не думал. В этом городе я начинал свою карьеру. Общаюсь с Сергеем Викторовичем Белоусовым, это мой первый тренер, и с Алексеем Анюковым. Мои родители живут в Кинеле. Сегодня выбрал номер — 13», — цитирует Липового пресс-служба клуба.
21-летний Данил Липовой является выпускником академии московского «Динамо». За время контракта с бело-голубыми хавбек чаще выступал в арендах.
- 23 июня 2021
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