«Крылья Советов» объявили о переходе Липового из «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Данил Липовой стал игроком «Крыльев Советов». Футболист подписал контракт с самарским клубом сроком на три года.



«Я очень рад присоединиться к команде и начать тренироваться с начала сборов. Это безумно важно было для меня. Коллектив и парни очень хорошо приняли. Некоторых ребят знаю, мы вместе играли в сборной. Это Горшков, Цыпченко, Ломаев.



Были ли ещё клубы, которые интересовались? Да, но когда я узнал о Самаре, вообще не думал. В этом городе я начинал свою карьеру. Общаюсь с Сергеем Викторовичем Белоусовым, это мой первый тренер, и с Алексеем Анюковым. Мои родители живут в Кинеле. Сегодня выбрал номер — 13», — цитирует Липового пресс-служба клуба.

21-летний Данил Липовой является выпускником академии московского «Динамо». За время контракта с бело-голубыми хавбек чаще выступал в арендах.