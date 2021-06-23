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«Крылья Советов» продлили контракт с главным тренером Осинькиным

«Крылья Советов» продлили контракт с главным тренером Осинькиным
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«Крылья Советов» на своём официальном сайте сообщили о продлении контракта с главным тренером Игорем Осинькиным. Новое соглашение между самарским клубом и специалистом рассчитано на три года.

«Самое главное, что не только я здесь, а ещё и большая группа футболистов. Это определённая оценка того, что мы сделали в прошлом сезоне. Он получился хорошим. Руководство со своей стороны продлением контракта тоже оценило нашу работу. Сейчас время идти дальше. Буду часто повторять: всё, что было в прошлом сезоне, пора забывать. Для того, чтобы смело и спокойно идти дальше», — сказал Осинькин.

Осинькин возглавил «Крылья Советов» в прошлом году. Под его руководством команда финишировала первой в Футбольной национальной лиге и вышла в Российскую Премьер-Лигу, а также добралась до финала Кубка России, где проиграла «Локомотиву».

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