Ларссон утешал Левандовского, фанаты нарядились в полицейских. Фото матча Швеция — Польша

Сегодня, 23 июня, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 сборная Швеции встречалась с национальной командой Польши. Встреча завершилась победой шведской команды со счётом 3:2.

Полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг прокомментировал победу в матче с национальной командой Польши и выход в плей-офф турнира.



«Начало встречи было безумным. Соперники создавали моменты, могли забить, нам немного везло. При счёте 2:0 всё должно было завершиться, но они сравняли счёт, они слишком легко получили свои шансы. Но потом нам представилась третья возможность, и теперь мы просто счастливы. Мы хотели пройти дальше. Мы приехали сюда с целью выйти из группы. Мы это сделали. Пока неизвестно, с кем мы будем играть теперь, но хотим пройти ещё дальше в турнире. Хотим побеждать в каждом матче».

Таким образом, сборная Швеции набрала 7 очков и вышла в плей-офф чемпионата Европы с первого места в группе Е. Польская команда (1) заняла последнее место и покидает турнир.

Лучшие кадры с матча Швеция — Польша — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.