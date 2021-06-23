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Роналду стал первым игроком, забившим в сумме 20 голов на чемпионатах Европы и мира

Роналду стал первым игроком, забившим в сумме 20 голов на чемпионатах Европы и мира
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Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил гол в ворота сборной Франции в матче третьего тура группового этапа Евро-2020 и обогнал в списке лучших бомбардиров чемпионатов мира и Европы немецкого форварда Мирослава Клозе.

Португалец забил на престижных турнирах в сумме 20 голов. У немца — 19. На третьем месте в списке лучших бомбардиров чемпионатов Европы и мира располагается немец Герд Мюллер (18 голов). В пятёрку также входят представитель Германии Юрген Клинсман (16) и француз Мишель Платини (14).

В минувшем сезоне Серии А Криштиану Роналду вышел на поле 33 раза, забил 29 голов и сделал три результативные передачи. На его счету также шесть матчей в Лиге чемпионов сезона-2020/2021, в которых он забил четыре гола и сделал два голевых паса.

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