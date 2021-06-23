Португалия — Франция: Бензема оформил дубль

В матче 3-го тура группового этапа сборная Португалии встречается с национальной командой Франции. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). К 48-й минуте счёт 2:1 в пользу французской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Португалия — Франция.

На 47-й минуте встречи нападающий сборной Франции Карим Бензема оформил дубль и вывел французов вперёд в счёте.

Напомним, в группе F, помимо португальцев и французов, выступают национальные команды Германии и Венгрии.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.