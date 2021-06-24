Украина сыграет со Швецией в 1/8 финала Евро-2020. Известны дата и место проведения матча

Определился первый соперник сборной Украины в плей-офф чемпионата Европы — 2020.
В 1/8 финала Евро-2020 украинцы проведут матч со сборной Швеции. Встреча пройдёт 29 июня на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия). Начало — в 22:00 мск.
Сборная Украины заняла третье место в группе C, набрав три очка. С первого места из этой группы вышла сборная Нидерландов (9). Австрия заняла второе место в группе, набрав шесть очков.
Швеция стала лидером в группе E, набрав семь очков. Со второго места из этой группы вышла Испания (5).
В 1/8 финала чемпионата Европы вышли Италия, Уэльс, Бельгия, Дания, Швейцария, Украина, Хорватия, Испания, Нидерланды, Австрия, Украина, Англия, Чехия, Франция, Германия и Португалия. Встречи плей-офф начнутся с 26 июня. В Евро-2020 будет двухдневный перерыв между групповым этапом и 1/8 финала.
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