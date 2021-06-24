У Роналду новые рекорды, но лучший – Погба. А самым заметным стал судья

Перед последним туром Португалия оказалась в ситуации, когда проигрывать чемпионам мира слишком рискованно. При поражении, если в параллельном матче Венгрия обыгрывает Германию, то Португалия оказалась бы на четвёртом месте. Зато ничья точно выводила команду в плей-офф. И, судя по стартовому составу показалось, что Фернанду Сантуш явно имел в виду именно ничью.

Бруну Фернандеш остался в запасе, зато с первых минут появился Ренату Саншеш – намного более оборонительный игрок. Ещё одно изменение по позиции: вместо Вильяма Карвалью вышел Жоау Моутинью. Португальцы вышли с тремя игроками в атаке и радикально оборонительной полузащитой.



Дидье Дешам сделал две замены по сравнению с матчем с Венгрией: вместо Люки Диня вышел Люка Эрнандес, это замена по позиции, и вместо Адриена Рабьо вышел Корентен Толиссо. Полузащитник вместо полузащитника, но это сильно изменило структуру. Теперь уже не Гризманн возвращался назад и закрывал фланг, а Толиссо, превращая расстановку в 4-4-2. Бензема и Гризманн оставались в первой линии, Мбаппе отходил на левый фланг полузащиты.



Кажется, расстановка была понятна не всем: на первых минутах был эпизод, когда Гризманн стал объяснять партнёрам выстроиться в линию. Впрочем, когда застревал впереди, сам Гризманн его и подменял.



Два спорных пенальти в первом тайме задали высокий эмоциональный градус матчу и надолго станут темой для обсуждения. Вопросы есть по обоим моментам. Перейра первым сыграл мяч, но и Льорис сначала выбил мяч, а уже потом попал кулаком в соперника. Выглядело как жёсткий и при этом абсолютно игровой эпизод.

Второй пенальти был похож на блокировку не более, чем сотня других, которые случаются в каждом матче, но не заканчиваются падениями и не приводят к пенальти.

Португалия не отдала владение, много играла через фланги и довела несколько подач до ударов. Но главным оружием оставались стандарты. Момент, который привёл к пенальти, тоже был создан после подачи со стандарта: и навес, и удар Перейры сам по себе выглядел опасно, даже не считая последствий в виде пенальти.



Франция в атаке создала только один момент, зато великолепный: Погба из глубины (он был крайне мобилен весь тайм и двигался по всему полю) выдал разрезающий пас, которым вывел Мбаппе один на один. Тот не переиграл вратаря.



Пенальти французов был не только спорным, но и не следовал из логики игры: он был назначен в неопасном моменте и на отрезке, когда Франция не могла даже как следует забрать мяч и застревала в середине поля.

Если ответный гол перед самым перерывом был нелогичным, то второй – ещё нелогичнее. Момент снова из ничего придумал Погба: опять из глубины, опять на ход, опять выдающееся исполнение. Только на этот раз на ворота выскочил Бензема, и он момент не упустил.



Погба вообще был главным действующим лицом матча. Почти все осмысленные действия команды в атаке – результат его индивидуальной игры. На его счету не только три паса под удар (один из них – голевой), но и два паса вразрез линии обороны. А на 67-й минуте он бахнул метров с 30 по классной траектории под перекладину и Патрисиу с огромным трудом дотянулся до мяча. Этот момент вообще неплохо характеризует его стиль: прямо перед ним был соперник, и Погба сразу убрал его на полуметре, а потом неожиданно сильно пробил издали. Абсолютно нелогичное решение, вряд ли лучшее, но за счёт огромного мастерства оно почти привело к голу. Наверное, именно такого Погба хотят видеть в «Манчестер Юнайтед».



Погба лучше всех создавал моменты, зато Роналду снова бил рекорды. Он сделал дубль с пенальти, причём второй заработал сам, навесив в глупо выставленную руку Кунде. Теперь у него 21 гол на чемпионатах мира и Европы – это рекорд. И 109 голов за сборную, повторение рекорда иранца Али Даеи.

Фото: Alex Pantling/Getty Images

Матч получился странным. С одной стороны – четыре гола, с другой – довольно мало осмысленным действий в атаке. При этом было несколько ярких индивидуальных действий, которые надолго запомнятся. Пожалуй, ни один из тренеров не может быть доволен качеством игры. Особенно Дешам. Ему пришлось вносить непредвиденные коррективы в игру после того как получил травму вышедший на замену Динь получил травму, из-за чего матч слева в защите заканчивал Рабьо, но проблема скорее в стартовом плане.

Игра Франции с самого начала была сугубо сдерживающей. При этом в последние полчаса, когда португальцы явно стали играть на ничью, команда Дешама не простои имела преимущество, но и конвертировала его в опасные подходы. Счёт ударов на этом отрезке – 6:1 плюс португальцы сделали все 15 пасов на чужой половине поля (французы – в три раза больше). Это не то чтобы заявка на победу по сумме всего матча (первый тайм всё же не удался), но показательно. И, кстати, победа вполне могла бы быть, если бы Матеу Лаос назначил пенальти в добавленное время за явный фол Бруну Фернандеша.



Вышедший на замену Бруну неуклюжей прихватил вышедшего на замену Кингсли Комана и, падая, сзади зацепил его бутсой по голени. Пожалуй, самый очевидный пенальти из всех – но судья его не назначил. Никто особо не протестовал, счёт всех устроил, но игра обеих команд вызывает вопросы. И даже не только прагматичный стиль, но и способность надёжно действовать в рамках этого стиля.