«Ахмат» подал в суд на Google
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В картотеке арбитражных дел появился иск «Ахмата» к корпорации Google, которая ранее заблокировала YouTube-канал футбольного клуба. Третьим лицом стала Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Напомним, в январе 2021 года YouTube заблокировал официальный канал «Ахмата». Ранее сообщалось, что Министерство финансов США ввело новые санкции против президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Санкции затронули активы Кадырова, а также организации, связанные с главой Чечни. В их числе — футбольный клуб «Ахмат». Кадырова власти США обвиняют в причастности к убийству Бориса Немцова и нарушении прав человека. Глава Чечни был внесён в так называемый «Список Магнитского».
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