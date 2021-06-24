«Ахмат» подал в суд на Google

В картотеке арбитражных дел появился иск «Ахмата» к корпорации Google, которая ранее заблокировала YouTube-канал футбольного клуба. Третьим лицом стала Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).



Напомним, в январе 2021 года YouTube заблокировал официальный канал «Ахмата». Ранее сообщалось, что Министерство финансов США ввело новые санкции против президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова.



Санкции затронули активы Кадырова, а также организации, связанные с главой Чечни. В их числе — футбольный клуб «Ахмат». Кадырова власти США обвиняют в причастности к убийству Бориса Немцова и нарушении прав человека. Глава Чечни был внесён в так называемый «Список Магнитского».

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