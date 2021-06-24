Слуцкий: если бы в «Рубине» не надеялись на Игнатьева, его бы уже не было в команде

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о готовности футболистов к старту нового сезона.
«Хакшабанович – игрок высокого уровня. Понятно, что при такой жаре и при той общекомандной активности, которая была… Он сыграл свои эпизоды, попал в перекладину, был достаточно активен. Но это его первая игра и в такую жару, такой не очень динамичный футбол. Не совсем, наверное, его стезя, он всё-таки игрок мобильный с высоким уровнем и скоростных качеств, и ведения единоборств, и интенсивности. Поэтому никак любая контрольная игра не изменит наше мнение о нём.
Хвича, Ин Бём, Уремович, Бегич, Бакаев, Меркулов завтра будут работать в общей группе. У них усталостные мини-повреждения, поэтому не было смысла форсировать и готовить их на эту игру. Все они будут готовиться к игре, которая будет 27 июня. И сегодня, если бы была сверхнеобходимость, они могли бы выйти. Но мы посчитали нужным, чтобы у них более плавным был вход в сезон. У Костюкова воспалились лимфоузлы, может быть, 2-3 дня понадобится для возвращения в общую группу.
Иван Игнатьев в тренировках выглядит очень хорошо. Он много забивает на тренировках, он молодой игрок, мы все надеемся, он сможет совершить качественный прорыв. Если бы мы не надеялись, его бы уже не было в команде», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».
- 24 июня 2021
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