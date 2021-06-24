Александр Кержаков подвёл итоги первого матча в роли наставника «Нижнего Новгорода»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков поделился эмоциями от товарищеского матча с «Рубином» (1:2).
«Неплохой матч получился. Сегодня были в игре моменты, которые мы пытаемся прививать команде, но времени прошло ещё совсем мало. Есть какое-то понимание, видно, что ребята нас слышат. Мы получили объёмную информацию о футболистах в этой игре. Огромное спасибо «Рубину» за то, что казанцы согласились сыграть с нами два матча. Для «Нижнего Новгорода» это хороший опыт. Многие ребята ещё никогда не играли против команд Премьер-Лиги.
Я пока всего неделю работаю с командой. Не так много у нас футболистов сейчас. Знакомились с ними через матч, смотрели, как ребята действовали во время игры. Они молодцы. В тяжёлых погодных условиях выдержали нагрузки. Будем работать дальше», — цитирует Кержакова пресс-служба «Нижнего Новгорода».
- 24 июня 2021
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