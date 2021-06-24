Отец Влашича — о ЦСКА: есть лиги и клубы получше, Николе нужны новые вызовы

Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА и сборной Хорватии Николы Влашича, ответил на вопрос, не стоит ли его сыну покинуть московский клуб и продолжить карьеру в топ-лиге Европы.
«Россия и Москва прекрасны, об этом я могу говорить в превосходной степени. Но есть лиги и клубы получше, и было бы неплохо быть поближе к дому. Никола много отдавал ЦСКА и многого добивался для себя индивидуально, и команда не всегда могла следовать за ним. Я бы сказал, ему нужны новые вызовы», — цитирует отца хавбека Slobodna Dalmacija.
Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 11 голов (три — с пенальти) и отдал пять результативных передач. Сообщалось, что «Эвертон» заинтересован в возвращении Николы.
- 24 июня 2021
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