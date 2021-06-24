Фёдор Чалов: у меня нет фаворитов на Евро-2020. За Влашича можно поболеть, так и сделаю

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов поделился эмоциями от товарищеского матча с клубом «Винер-Нойштадт» (3:1), а также рассказал, за кого будет болеть на чемпионате Европы — 2020.



«Илюха Шкурин очень просил, чтобы я забил, но так как он выкатил мне такой пас, я решил, что надо отблагодарить (улыбается). Тем более к тому моменту я уже забил два.



Первая игра на сборах, здесь главное — обойтись без травм. Начинаем потихоньку привыкать к новым тактическим моментам. Матч позволил посмотреть, как мы перемещаемся, что усвоили, исправить какие-то ошибки. В общем, ничего сверхъестественного.



Эмоции от игры сборной на Евро? Конечно, обидно. Хотелось посмотреть, как наши выступят на турнире… Сыграли как сыграли. Результат закономерен. Честно говоря, у меня нет фаворитов на Евро. Нравится, как играет Италия. Кто ещё? За Влашича можно поболеть. Так я и сделаю», — цитирует Чалова пресс-служба клуба.

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