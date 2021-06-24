Дзюба занял второе место по количеству выигранных дуэлей на групповой стадии Евро-2020

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба занял второе место по количеству выигранных дуэлей на групповой стадии Евро-2020. Капитан национальной команды выиграл 27 единоборств в трёх сыгранных матчах, сообщает Squawka.

Лидер по выигранным дуэлям на групповой стадии чемпионата Европы — полузащитник сборной Словакии Юрай Куцка. Хавбек «Пармы» был сильнее в 29 случаях. На третьем месте списка лучших по дуэлям расположился защитник сборной Польши Камиль Глик. На его счету 26 выигранных единоборств.

В десятку лучших также вошли: нидерландский хавбек Френки де Йонг (25), полузащитник сборной Франции Поль Погба (22), швейцарский хавбек Гранит Джака (22), австрийский защитник Штефан Лайнер (22), нападающий сборной Уэльса Киффер Мур (21), португальский защитник Нелсон Семеду (21) и форвард сборной Швейцарии Брель Эмболо (21).