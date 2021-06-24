Пятов: сборная Украины знает, что Швецию можно и нужно обыгрывать

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов поделился впечатлениями от выхода национальной команды в 1/8 финала Евро-2020.

«Знаете, ещё когда мы были в Харькове, я признался Георгию Бущану, что загадал одно желание: хочу встретить свой день рождения на Евро. У меня он 28 июня, поэтому, надеюсь, желание исполнится. Вчера, когда прозвучал финальный свисток последнего матча группового турнира, Жора мне сразу об этом напомнил. Я, кстати, на двух предыдущих чемпионатах Европы загадывал так же, но получилось только с третьего раза.



Расклад действительно какой-то фантастический. Сыграли бы удачно с Австрией — попали бы на Италию, которая сейчас на ходу. Конечно, Швеция — очень приличная команда, но мы все понимаем, что её можно и нужно обыгрывать», — цитирует Пятова «Команда №1».

Встреча Швеции и Украины пройдёт 29 июня на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия). Начало — в 22:00 мск.