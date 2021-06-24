Малафеев: Евро-2020 показал качество российского футбола в целом. А Украина порадовала

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев подвёл итоги группового этапа чемпионата Европы — 2020.



«Конечно, порадовала Украина, которая вышла в 1/8 в составе лучшей четвёрки третьих. Украинская сборная впервые дошла до плей-офф Евро, поэтому представляю, насколько важное для игроков это достижение.

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Что касается нашей сборной… Если следили за последними постами, заметили, что я болел за них и верил в победу. На первый взгляд группа была проходная, но футбольные реалии оказались другими. Мы обыгрываем тех, кто слабее нас, на равных бьёмся с командами, которые соответствуют по силе, и, к сожалению, с трудом противостоим сборным уровня Бельгии. Увы.

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В матче с Данией в первом тайме мы ещё более-менее контролировали ситуацию и создавали моменты, но после второго забитого мяча в наши ворота датчане стали играть более раскрепощённо и продолжали давить. Это позволило им поймать нашу команду на контратаке, и в целом сборная Дании хорошо воспользовалась своими шансами. Датчане были сверхмотивированы, реализовали голевые моменты, которые не смогли реализовать в матчах против бельгийцев и финнов. К тому же догонять всегда тяжелее.

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Не снимая ответственности с футболистов, я бы не стал винить в поражении только их. Команда адекватно оценила свою игру и прекрасно понимала, что нынешний результат — это то, на что они способны на данный момент. Евро-2020 показал качество российского футбола в целом.

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Чтобы изменить ситуацию и развиваться, одних тренировок и финансирования недостаточно. Нужно работать в разных направлениях:



— повысить конкуренцию за попадание в сборную. В состав должны входить равноценные футболисты, которые могли бы создавать конкуренцию внутри команды на всех позициях;



— повысить соревновательность РПЛ;



— необходимо участвовать в еврокубках и в европейском футболе как можно чаще. Это будет мотивировать их на развитие, они начнут играть более уверенно и, самое главное, приобретут опыт игры в больших турнирах.



— повысить зрелищность российского футбола и дать возможность развиваться талантливым игрокам и тренерам, а не только играть на результат;



— создавать условия для наших футболистов играть в зарубежных чемпионатах, где они смогут развиваться в рамках европейского футбола (раз в нашем чемпионате такое на данный момент невозможно).



В футболе всегда есть настоящее и будущее, всегда будет возможность реабилитироваться, выйти и показать другой результат. Наша сборная — это команда нашей страны, мы всегда будем болеть за наши клубы и за сборную. Есть люди, которые работают в структуре российского футбола, и они обязательно со всем разберутся», — написал Малафеев в своём «инстаграме».

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