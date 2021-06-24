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Французский космонавт посмотрел матч Франции с Португалией на МКС. Фото

Французский космонавт посмотрел матч Франции с Португалией на МКС. Фото
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Французский космонавт Тома Песке посмотрел матч чемпионата Европы по футболу с участием сборных Португалии и Франции прямо на Международной космической станции (МКС).

«Смотрю матч Франции и Португалии. У нас не самая лёгкая группа на этом Евро, но это только добавляет интереса матчам!» — написал Песке в своём «твиттере», прикрепив фото просмотра матча на МКС.

Напомним, в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы сборная Португалии встречалась с национальной командой Франции. Игра прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась ничьей со счётом 2:2.

Таким образом, сборные Франции (5), Германии (4) и Португалии (4) вышли в плей-офф чемпионата Европы. Венгрия (2) завершила выступление в турнире.

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