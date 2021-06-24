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Певец Эд Ширан дал концерт для сборной Англии после её выхода в плей-офф Евро-2020

Певец Эд Ширан дал концерт для сборной Англии после её выхода в плей-офф Евро-2020
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После выхода в 1/8 финала Евро-2020 перед сборной Англии выступил британский певец Эд Ширан. Исполнитель дал частный концерт для членов национальной команды, сообщает Evening Standard.

Главный тренер англичан Гарет Саутгейт дал своей команде единственный выходной после победы над Чехией в финальном матче группового этапа турнира. Ширан исполнил несколько песен в «Сент Джордж Парк», пока игроки отдыхали с барбекю.

В 1/8 финала чемпионата Европы сборная Англия встретится с Германией. Встреча пройдёт 29 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

В 1/8 финала чемпионата Европы вышли Италия, Уэльс, Бельгия, Дания, Швейцария, Украина, Хорватия, Испания, Нидерланды, Австрия, Швеция, Англия, Чехия, Франция, Германия и Португалия. Встречи плей-офф начнутся с 26 июня.

Сетка плей-офф чемпионата Европы — 2020

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