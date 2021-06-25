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Игроки сборной Аргентины разбудили Месси посреди ночи, чтобы поздравить с днём рождения

Игроки сборной Аргентины разбудили Месси посреди ночи, чтобы поздравить с днём рождения
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24 июня нападающий «Барселоны» Лионель Месси отпраздновал свой 34-й день рождения. Первыми его поздравили футболисты сборной Аргентины, в расположении которой Месси пребывает на Кубке Америки.

Партнёры по национальной команде зашли в комнату Месси с тортом и традиционной праздничной песней, тем самым разбудив его. Анхель Ди Мария, Николас Отаменди, Серхио Агуэро и другие игроки вручили Лионелю свои подарки, среди которых была бейсболка, бутылка вина и огромная бутылка воды.

Напомним, контракт Месси с «Барселоной» заканчивается 30 июня 2021 года. 34-летний аргентинец провёл всю карьеру в составе каталонского клуба. В составе «Барселоны» Месси четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Месси принял участие в 35 матчах, в которых забил 30 голов и сделал 11 результативных передач. Также на его счету 5 голов и 2 передачи в 6 играх Лиги чемпионов.

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