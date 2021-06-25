Альваро Мората рассказал об угрозах после матча сборной Испании с Польшей на Евро-2020
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Нападающий сборной Испании Альваро Мората рассказал об угрозах, которые поступали ему после матча 2-го тура группового этапа Евро-2020 с Польшей (1:1).
«Я провёл 9 часов без сна после матча с Польшей. Я получил угрозы, оскорбления в адрес моей семьи. Люди свистят мне, но я стараюсь изо всех сил. Я отдаю свою жизнь за сборную. Если бы мы выиграли со счетом 3:0 в матче со Швецией или Польшей, стадион сделал бы «волну». Всё, что я говорю или не говорю, интерпретируется. Я хочу, чтобы люди больше доверяли мне», — приводит слова Мораты Marca.
Напомним, на групповом этапе Евро-2020 сборная Испании заняла второе место, набрав 5 очков. В 1/8 финала турнира испанцы сыграют с национальной командой Хорватии.
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