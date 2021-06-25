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Сборная Чили проиграла Парагваю в матче Кубка Америки

Сборная Чили проиграла Парагваю в матче Кубка Америки
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Завершился матч четвертого тура групповой стадии Кубка Америки, в котором сборная Чили встречалась с национальной командой Парагвая. Матч состоялся в Бразилиа на стадионе «Манэ Гарринча – Национальный» и завершился победой парагвайцев со счётом 2:0.

В составе победителей забивали Брайан Самудио и Мигель Альмирон.

Таким образом, сборная Парагвая поднялась на второе место в группе, набрав 6 очков. Сборная Чили, в свою очередь, опустилась на третье место.

Напомним, турнир должен был изначально проходить в Аргентине и Колумбии, однако был перенесён в Бразилию в связи с протестами в Колумбии и опасной эпидемиологической ситуацией в Аргентине. Ранее сообщалось, что сборная Бразилии планирует бойкотировать Копа Америка, однако команда всё же решила принять участие в турнире.

Кубок Америки. Группа А. 4-й тур
25 июня 2021, пятница. 03:00 МСК
Чили
Окончен
0 : 2
Парагвай
0:1 Самудио – 33'   0:2 Альмирон – 58' (пен)
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