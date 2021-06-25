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Обидный автогол и мастерство Кавани. Видеообзор первой победы Уругвая на Кубке Америки

Обидный автогол и мастерство Кавани. Видеообзор первой победы Уругвая на Кубке Америки
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Сборная Боливии потерпела поражение в матче с национальной командой Уругвая. Встреча прошла в Куябе (Бразилия) на стадионе «Арена Пантанал» и завершилась со счетом 0:2.

Уругвайская команда открыла счёт в матче на 40-й минуте после обидного автогола защитника Хайро Кинтероса, срезавшего мяч в собственные ворота после прострела. На 79-й минуте нападающий Эдинсон Кавани удвоил преимущество номинальных гостей. В ходе стремительной контратаке он открылся под прострел и в одно касание «прошил» вратаря.

Сборная Уругвая одержала первую победу на нынешнем Кубке Америки и поднялась на третье место в турнирной таблице, набрав 4 очка. Сборная Боливии в свою очередь осталась на последней строчке, не набрав ни одного очка.

Видеообзор матча Боливия — Уругвай:

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