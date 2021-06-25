«Бавария» намерена вернуть Ренату Саншеша

Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш, в настоящее время выступающий со сборной Португалии на чемпионате Европы — 2020, может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге.



Как сообщает журналист Руди Галетти в своём «твиттере», на возвращение 23-летнего футболиста нацелилась «Бавария», за которую он выступал ранее. У мюнхенского клуба есть право обратного выкупа Ренату за € 30 млн, и действующие чемпионы Германии настроены им воспользоваться.



Саншеш является воспитанником «Бенфики», в составе которой и начал карьеру, а в 2016 году, после победы Португалии на чемпионате Европы, перешёл в «Баварию». Закрепиться в составе мюнхенцев Ренату не сумел и после аренды в «Суонси» перебрался в «Лилль» на постоянной основе.



В минувшем сезоне хавбек провёл 23 матча во французской Лиге 1, забил один гол и отдал три результативные передачи. «Лилль» по итогам кампании сенсационно стал чемпионом, опередив «Пари Сен-Жермен».

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