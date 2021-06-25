Кудряшов ответил на вопрос, должен ли Черчесов остаться в сборной России

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов ответил на вопрос, должен ли главный тренер Станислав Черчесов остаться у руля национальной команды.



«Я считаю, что да. Станислав Саламович делает правильные вещи, но не всё зависит от него. Вы же понимаете, что на поле выходит не он, а игроки? И тут уже нужно говорить о мастерстве, о физической, ментальной, тактической готовности каждого игрока. Тренер может сказать и объяснить всё, но если, условно, игроки не понимают то, что требует тренер, может быть, в силу своего интеллекта или, возможно, не хотят, тут тренер может что-то сделать? Вы так не считаете?



Я Станислава Саламовича знаю с 2006 года, когда ещё был в «Спартаке». Да, это своеобразный человек, но если люди узнают его поближе, то они совсем по-другому его воспринимают. Мы не можем нравиться всем. Черчесов тоже кому-то просто не нравится. Это личное. Но при чём тут футбол?» — цитирует Кудряшова «Комсомольская правда».

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