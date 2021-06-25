Источник: «Торпедо-БелАЗ» проведёт домашнюю игру Лиги конференций в Казани

«Торпедо-БелАЗ» проведёт домашнюю игру квалификационного раунда Лиги конференций в Казани, сообщает Football.by. Соперником жодинцев на этой стадии турнира будет датский «Копенгаген». Матчи запланированы на 22 и 29 июля.



Напомним, с этой же стадии вступает в борьбу и «Сочи». Во втором квалификационном раунде Лиги конференций команда сыграет с клубом «Кешля» из Азербайджана. Первый матч запланирован на 22 июля в Сочи, ответная встреча пройдёт в Азербайджане 29 июля.



Напомним, «Сочи» занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и сыграет во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит». В квалификации Лиги чемпионов сыграет «Спартак», занявший второе место, а «Локомотив» попробует свои силы в Лиге Европы. Помимо «Сочи», в Лигу конференций вышел «Рубин».

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