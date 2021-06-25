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Президент «Реала» заявил, что клуб не вёл переговоров с Почеттино и Конте

Президент «Реала» заявил, что клуб не вёл переговоров с Почеттино и Конте
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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался о назначении на пост главного тренера команды Карло Анчелотти, а также опроверг информацию о переговорах с двумя специалистами.

«Мы довольны Анчелотти и помнили о нём с самого начала. Ни с Маурисио Почеттино, ни с Антонио Конте переговоров не было. У меня хорошие отношения с Хосе Анхелем (исполнительным директором «Реала». — Прим. «Чемпионата»). Мы с ним пообщались и решили, что приглашение Карло будет хорошим шагом», — приводит слова Переса AS со ссылкой на El Transistor.

После окончания минувшего сезона пост главного тренера «Реала» покинул Зинедин Зидан. Клуб вернул в команду Анчелотти, который уже возглавлял её с 2013 по 2015 год. До последнего времени итальянец работал в «Эвертоне».

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