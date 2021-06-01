С Анчелотти «Реал» делает шаг в прошлое. А заодно и шаг назад тоже

Зинедин Зидан не просто подал в отставку. Он также написал письмо болельщикам, в котором объяснил своё решение – и в этом письме легко считываются прозрачные намёки на недовольство руководством.

«Я не просил привилегий, но лучшей памяти – чтобы люди больше уважали то, чего достигла эта команда в последнее время. После поражений я читал в прессе, что меня уволят, если мы не выиграем следующий матч. Это ранило и меня, и всю команду, потому что преднамеренный слив журналистам таких высказываний создаёт недопонимание. Конечно, я не лучший тренер в мире, но знаю, что нужно команде. Я могу дать каждому, от игрока до персонала, уверенность, необходимую им в работе. Человеческие отношения нужны, их необходимо воспитывать, это самое важное. Но в «Реале» этого не понимали, в какой-то степени меня даже упрекали за это».

Другая легенда мадридского клуба, Висенте дель Боске открыто сказал то, что все подумали: «Это послание нужно читать между строк». На самом деле — необязательно. Потому что всё и так на поверхности.



Зидан считает, что клуб должен был защищать его и команду в этом трудном сезоне, а вместо этого руководство через прессу дополнительно увеличивало давление. Зидан подчеркнул, что не устал, а уходит из-за того, что больше не чувствует доверия. Да, он не говорит прямо о президенте, но это тоже особенность «Реала» — при любом упоминании руководства все сразу думают о Флорентино Пересе, потому что этот клуб — не демократия, здесь максимум власти сосредоточен в одних руках.



Так что не имеет значения, с чьей именно стороны Зидан не ощутил достаточного доверия: даже если это был не лично Перес, а кто-то из совета директоров, ответственность в итоге всё равно на президенте.



Перес не удержал Зидана. Вопрос преемника тем более важный, что «Реал» не совсем в том состоянии, когда любую проблему может решить деньгами. Согласно изданию Sportbox, долг клуба составляет 900 млн евро. Даже если это не так, он точно не сократился, а вырос во время пандемийного сезона – а по отчёту аудиторской компании Deloitte прошлым летом долги «Реала» превышали 600 млн. Денег нет, хотя перестройка категорически необходима.

Варан, Рамос, Модрич, Кроос, Бензема – половина основы не меняется уже лет 10 (это не считая Каземиро). «Реалу» нужны не новые игроки ротации, а новые лидеры. То есть либо дорогостоящие покупки, либо тренер, который сможет вывести уже имеющуюся молодёжь на новый уровень. И вот тренер выбран.

С одной стороны, Карло Анчелотти – один из величайших тренеров среди тех, кто сейчас работает. Обладатель более чем 20 трофеев, среди которых Лига чемпионов с разными клубами и чемпионства в трёх топ-лигах Европы. В списке 100 лучших тренеров в истории от France Football он на 18-м месте.



С другой стороны – Анчелотти в «Реал»? Серьёзно? Вот сейчас? После неудачной работы в «Наполи» и неудачной работы в «Эвертоне»? Минуточку, он занял в АПЛ 10-е место. Говорить о конкурентоспособности лиги бессмысленно: «Эвертон» пролетел мимо еврокубков не из-за Гвардиолы, Тухеля и Клоппа. А потому что дома проиграл, например, «Бёрнли», «Фулхэму», «Ньюкаслу» и «Шеффилду». Потому что в 12 последних турах сезона одержал всего три победы, набрав 13 очков. На старте сезона клуб даже вскочил на первое место, после первого круга претендовал на Лигу чемпионов и не давал поводов ожидать провала – но провал случился. И это тренер «Реала»?

Всем известно, что Анчелотти – не строитель. Он подстраивается под лучшие качества игроков и налаживает гармоничные отношения в раздевалке. За счёт этого побеждали все его команды – плюс индивидуальный класс. Можно было бы сказать, что у игроков «Эвертона» просто недостаточно класса, но тут есть что сказать Джордану Пикфорду: «Мы не проявили себя как команда, не хватило отношения к делу. Даже более слабые команды побеждали нас, даже те, которые уже вылетели. Они выигрывали просто за счёт желания». Во-первых, очень откровенно, такое редко услышишь. Во-вторых, эти слова ставят под сомнение главное умение Анчелотти: умение объединить команду. Шеймус Коулман во второй половине сезона тоже признался в СМИ, что команде не хватает единства.



Что получается. В лучшем случае, если Анчелотти будет работать в «Реале» так же эффективно, как на пике карьеры, он сможет сохранить нынешний уровень команды. Но не поднимет выше. Зидан – тренер того же направления, который выстраивает отношения с игроками, а тактику выбирает по ситуации, исходя из соперника и того, кто в какой форме. У него нет системы, и в рамках этого направления Зидан достиг потолка – возможно, сохранить его уровень результатов, не меняя подход, не получится, потому что он сам делает то же, что делал Анчелотти на пике карьеры.



Перестройка будет снова отложена. Бессменный ветеранский костяк будет и дальше определять уровень команды. Кстати, это немного напоминает «Милан» Анчелотти, который медленно старел, почти незаметно сдавал позиции и упустил время для обновления. При таком раскладе чемпионство в Ла Лиге будет снова зависеть от проблем «Барселоны»: если они сохранятся, получится побороться, но если команда выйдет на привычный график около 90 очков за сезон, борьбы не будет. Кстати, даже на пике Анчелотти не был особенно хорош на дистанции.



В худшем случае, если Анчелотти действительно утратил магию личного обаяния, благодаря которой раньше выжимал из своих игроков максимум, то «Реал» ждёт сезон слабее прошедшего. Потому что ждать от Карло чудес в плане тактики, например, системы, которая замаскирует слабости игроков и сделает команду сильнее за счёт синергии, не приходится. Он никогда этого не делал.



По-настоящему хорошая новость связана не лично с ним, а с возвращением в штаб «Реала» другого человека. Антонио Пинтус, главный по физподготовке, вернулся из «Интера». То, что мадридцы пережили худший сезон по травмам в своей новейшей истории (60+ травм) именно в период его отсутствия – не случайность. С его приходом можно будет не беспокоиться хотя бы о том, что команда весной бросит бегать (как бросил «Эвертон»). Его методы должны компенсировать излишне либеральные тренировки Анчелотти. Это действительно обнадёживающая новость, но ведь Пинтус был бы не менее эффективен и при тренере, способном выстраивать систему.

С учётом всего сказанного, можно сформулировать реальные ожидания от Анчелотти. Во-первых (и главных) – не допустить сильного провала в условиях стареющей основы и отсутствия денег. Во-вторых, и это уже скорее мистическая история, чем рациональная – Анчелотти специалист по Лиге чемпионов, конечно, Перес об этом помнит. Расчёт на «а вдруг» выглядит нелепо, но надо признать, что сам турнир в последние годы лишён особой логики.



Конечно, Перес знает что-то о состоянии «Реала», чего не знаем мы. Его никогда нельзя было упрекнуть в недостатке амбиций. Возможно, тренер калибра нынешнего Анчелотти – именно то, что клуб может себе сейчас позволить. Но и в этом случае выбор спорный. Даже если назначение сработает, это всего лишь способ удержать момент ещё на какое-то время. А при другом исходе – станет шагом назад.