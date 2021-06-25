Паредес сравнил Мбаппе с Криштиану Роналду, Месси и Неймаром

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес сравнил нападающего парижского клуба Килиана Мбаппе с форвардами Криштиану Роналду, Лионелем Месси и Неймаром.
«Мбаппе больше похож на Роналду, он атлетичен, у него невероятные физические данные. Думаю, что Месси и Неймар по-своему талантливы, но Криштиану и Килиан просто сумасшедше сильны физически и обладают высокими футбольными качествами», — цитирует Паредеса Ole.
С 2018 года Мбаппе выступает за «Пари Сен-Жермен», куда он перешёл из «Монако». Контракт Килиана с «ПСЖ» действителен до лета 2022 года. В прошлом сезоне чемпионата Франции Мбаппе принял участие в 31 матче, в которых забил 27 голов и сделал семь результативных передач. На данный момент клуб ведёт активные переговоры с футболистом о продлении контракта.
- 25 июня 2021
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